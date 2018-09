et AFP

publié le 30/09/2018 à 07:01

Le temps dimanche sera souvent bien ensoleillé, sauf sur le sud-est et près de la Manche, selon les prévisions de Météo-France.



Sur le nord de la Bretagne et le Cotentin, les nuages bas seront bien présents dés le début de journée. Ils gagneront l'ensemble des régions proches de la Manche en seconde partie de journée, avec quelques gouttes possibles par endroits. De petites pluies gagneront les Hauts-de-France et la Haute-Normandie, en soirée.

Sur le quart sud-est, le temps sera plus nuageux avec quelques ondées le matin : elles pourront prendre localement en fin de matinée un caractère orageux.

Ce temps instable perdurera l'après-midi sur Rhône-Alpes et en PACA avec toujours des averses localement orageuses.



Partout ailleurs, le soleil dominera largement, des nuages élevés voileront temporairement le ciel des Pays-de-la-Loire, du Centre et de l'Île-de-France l'après-midi. Quelques averses se formeront à nouveau l'après-midi sur l'est de la chaîne pyrénéenne.

Les températures

Le matin, de petites gelées seront possibles vers la Champagne-Ardenne. Ailleurs, les minimales iront de 3 à 8 degrés sur la moitié nord, de 7 à 13 degrés au sud, jusqu'à 14 à 19 degrés près de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 16 à 23 degrés sur la moitié nord, 21 à 27 degrés au sud.