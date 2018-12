Météo en France du 1er décembre : nouvelle perturbation océanique

publié le 01/12/2018 à 07:00

Le temps samedi 1er décembre sera marqué par une nouvelle perturbation océanique, selon les prévisions de Météo-France. De nouvelles pluies gagneront la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et la Charente-Maritime dès le matin, elles seront soutenues sur le Finistère.



Un vent de sud-ouest à 60/70 km/h accompagnera ces pluies, qui s'enfonceront rapidement vers l'Est. Vers la mi-journée elles atteindront les Hauts-de-France, l’Île-de-France, le Centre-Val de Loire et le Poitou, puis la Champagne, la Lorraine, la Bourgogne et le Massif central l'après-midi.

Si les pluies se calmeront un peu près de la Manche, elles resteront parfois modérées sur la façade atlantique, jusqu'en soirée, avec un vent d'ouest assez virulent. Les régions allant de l'Alsace aux Alpes et au sud de la Garonne, resteront en marge et ne recevront que quelques gouttes.

Près de la Méditerranée, le soleil résistera en journée, le ciel se voilant par l'Ouest l'après-midi. En Corse, des averses circuleront sur la façade orientale, avec un vent de nord-est assez fort le matin.

Les températures

Les températures seront en légère hausse. Les minimales iront de 4 à 8 degrés en général, les maximales de 9 à 15 degrés d'Est en Ouest, avec 12 à Paris, et atteindront 16 à 18 degrés en Corse.