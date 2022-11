Météo en France : ce que l’on sait de la vague de froid attendue cette semaine

Jeudi premier décembre marque notre entrée officielle dans l'hiver météorologique. Avec cette échéance, des températures plus froides vont faire leur apparition. Sur l'ensemble du territoire, on attend des températures moyennes comprises entre 5 et 11°C. Au cours de la semaine, le mercure va progressivement baisser. Seul l'extrême sud sera préservé par cette baisse des températures.

Mais si le thermomètre s'apprête à se rapprocher des moyennes de saison, c'est en grande partie en raison de "conditions plus anticyclonique sur l'Europe", explique Météo-France. Cette situation va raréfier les pluies et les averses, amenant de fait un temps plus sec. Pourtant, ne vous attendez pas à plus de soleil. Les chutes d'eau se feront plus rares mais le ciel sera tout de même nuageux.

Les températures ne seront pas exceptionnelles pour la saison. Du Grand-Est à la pointe du Finistère, des températures entre 5 et 8°C sont attendues à partir de mercredi. Les Hauts-de-France auront des températures plus faibles, entre 3 et 5°C, tandis que l'extrême sud, de Biarritz à Nice, aura des températures bien plus élevées, entre 9 et 15°C.

