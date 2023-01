Météo en France : 6 départements en vigilance orange neige et verglas ce vendredi

Neuf départements du sud-ouest du pays ont été placés ce vendredi 20 janvier en vigilance orange pour neige et crues par Météo-France. D'après le bulletin météorologique, des fortes chutes de neiges sont attendues au petit matin, jusqu'à 3 heures du matin dans l'Aveyron, le Lot, le Tarn et le Tarn-et-Garonne et jusqu'à 6 heures dans les Pyrénées-Orientales, la Dordogne, l'Aude et l'Hérault.

Dans la matinée, les zones concernées seront donc soustraites à la vigilance orange neige et verglas, mais le risque de crue subsistera dans le bassin Adour dans les Landes, d'après le service Vigicrues. Dans le reste du pays, le froid et les températures négatives se maintiennent dans la matinée, avec de la grisaille, de la pluie voir de la neige dans le nord et le nord est de l'Hexagone. Dans la moitié sud, le soleil brillera et chassera les nuages. Côté températures, le mercure remontera dans l'après-midi et se rapprochera des 10°C dans le sud tandis que 6°C sont attendus à Paris, Rouen et Rennes.



