Météo en France : 25 départements en vigilance orange pour risques d'orages

Une nouvelle salve d'orages violents est attendue à la mi-journée sur le Centre-Est ce jeudi 23 juin, se propageant vers le Nord-Est dans l'après-midi, au total 25 départements sont placés en vigilance orange pour risques d'orages. Le temps sera souvent instable dans la journée, avec des averses orageuses fréquentes du Sud-Ouest au flanc est du pays. 25 départements ont été placés en vigilance orange aux orages sur un quart nord-est.

Du nord de la Bretagne aux Hauts-de-France, la matinée se déroulera sous un ciel encore menaçant et des averses orageuses fréquentes. Au fil de l'après-midi les ondées s'atténueront peu à peu. Sur le reste du pays, le début de journée sera globalement calme sous un ciel variable, parfois gris. Mais assez rapidement en matinée de la Lorraine et l'Alsace jusqu'à l'Occitanie et l'Aquitaine, ainsi que sur le sud-est de PACA, les averses et les orages reprendront.

Les 25 départements concernés par la vigilance orange sont : le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Allier, la Saône-et-Loire, la Nièvre, l'Ain, le Jura, la Côte-d'or, l'Yonne, l'Aube, la Haute-Marne, la Haute-Saône, le Doubs, le Territoire de Belfort, les Vosges, la Marne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Ailleurs, des averses plus isolées pourront se produire, mais le risque orageux diminuera.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info