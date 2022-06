Les épisodes météorologiques extrêmes continuent sur la France. Après une large montée des températures la semaine dernière, ce sont les orages (et toujours une partie de canicule) qui menacent le pays. Ce mercredi 22 juin, Météo-France place 11 départements en alerte orange orages et canicule. Si un large quart sud-ouest n'est plus concerné, quasiment l'ensemble des Pays-de-la-Loire est concerné par une alerte aux orages.

Sont visés par une vigilance aux orages : l'Indre-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire, la Mayenne et la Sarthe. À l'Est, ce sont les températures qui inquiètent. Saône-et-Loire, Jura, Ain, Rhône, Loire et Isère sont en alerte orange canicule.

Le prévisionniste précise qu'une "accalmie est ensuite attendue en milieu de matinée même si ces orages peuvent encore perdurer sur la Haute-Vienne et la Creuse". Quant à l'épisode de canicule, il touche à sa fin et la vigilance orange devrait être levé d'ici la fin de l'après-midi.

