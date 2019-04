publié le 04/04/2019 à 15:25

Le grattoir était l'accessoire indispensable ce jeudi matin pour déneiger sa voiture. Près de Grenoble, en quelques jours, le thermomètre a dégringolé. 22 degrés lundi, 15 degrés hier et 11 degrés attendus aujourd'hui.



"Hier j'étais en t-shirt et là j'ai mon manteau", confie une jeune fille. Une chute brutale des températures qui a pour certains des avantages. "Il y a peut-être des gens que ça dérange, demain je crois que je vais poser une journée et je vais aller skier, c'est inespéré", explique un habitant en train d'ôter la neige de son pare-brise, à Saint-Paul-de-Varces en Isère.

Il y a aussi des inconvénients, avec des perturbations de circulation. "Ça fait à peu près 15 minutes que je suis bloqué à cause de la neige, je ne comprends pas tout ce qui se passe devant, ça avance tout doucement", explique un automobiliste.

Dans les Vosges, ces quelques résidus hivernaux ne semblent pas surprendre. "Tant qu'on n'est pas au mois de mai, l'hiver n'est pas fini", avance une habitante de Remiremont.

Les spécialistes ne sont pas étonnés

De la neige et des gelées au mois d'avril, pas de quoi étonner les spécialistes, en ce début de printemps. "Il y a encore des réserves d'air froid au niveau des régions polaires qui parfois se détachent des pôles et viennent jusqu'en Europe et jusqu'en France", explique Patrick Gallois, prévisionniste à Météo France.



"Quand la nuit est dégagée, ce qui était le cas dans dans le Nord-ouest de la France, le ciel sans nuage favorise une chute importante des températures, d'où ces gelées qu'on a pu observer", ajoute le prévisionniste.



En Normandie, les quelques flocons tombés hier, immortalisés et partagés sur les réseaux sociaux ont déjà laissé place à la pluie aujourd'hui, jeudi 4 avril, une perturbation va justement balayer la France d'ici la fin de la semaine. Seul point positif, la remontée des températures.