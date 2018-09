publié le 23/09/2018 à 15:11

Attention au coup de vent automnal. Dans un bulletin publié dimanche 23 septembre en début d'après-midi, Météo France a placé cinq départements de l'Hexagone en vigilance orange aux vents violents. Tous situés au nord-est du pays, il s'agit des Ardennes (08), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57) et le Bas-Rhin (67).





La veille, samedi, Météo France avait déjà mis en garde contre ce phénomène météorologique en annonçant de fortes rafales de vent allant des côtes de la Manche au Grand Est, avec des vents pouvant atteindre 90 km/h dans les terres et 120 km/h sur les côtes.

Ces vents peuvent engendrer plusieurs conséquences néfastes et sont notamment susceptibles d'affecter "les réseaux de distribution d'électricité et de téléphone", note Météo France, qui recommande ainsi de limiter ses déplacements et de prendre garde aux chutes d'objets ou encore d'arbres.

Carte de vigilance de Météo France du dimanche 23 septembre à 14h56 Crédit : Capture d'écran Météo France