Météo en France du dimanche 23 septembre : des averses au Nord

publié le 23/09/2018 à 06:15

Un temps nuageux sur la moitié nord du pays. Des averses auront lieu de la Normandie aux Hauts de France et se décaleront du Centre au Nord-Est en fin d'après-midi. Des orages pourront éclater par endroits.





La pluie s'accompagnera d'un coup de vent avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km/h dans les terres du bassin parisien à la frontière belge, de 100 à 120 km/h des côtes normandes aux caps des Hauts-de-France et dans l'après-midi, 80 à 90 km/h dans l'intérieur des terres du Bassin parisien aux Ardennes.

De l'Aquitaine à la Franche-Comté, la journée se déroulera sous un ciel gris. Quelques pluies se produiront. Elles seront plus fréquentes en soirée sur le Nord-Est. Du piémont pyrénéen au Centre-Est les conditions seront plus calmes avec de belles éclaircies. Les nuages s'inviteront en soirée dans le Sud-Ouest. Mistral et Tramontane se renforceront en fin de journée. Le vent soufflera également assez fort sur les Alpes.

Dans la soirée et première partie de nuit, la zone de vent fort se propagera sur le Grand-Est. Des rafales atteignant voire dépassant les 100 km/h y sont probables.

Les températures

Les températures matinales s'échelonneront entre 8 et 13 degrés sur la moitié nord et en Auvergne, 13 à 18 degrés sur le sud, voire 18 à 22 dans le Sud-Est.



Les maximales seront plus fraîches sur le Nord-Ouest avec 14 à 20 degrés de la frontière belge à la Bretagne, 20 à 26 degrés des pays de Loire à l'Alsace, 22 à 30 degrés du Sud-Ouest au Centre-Est et jusqu'à 28 à 34 degrés dans le Sud-Est.