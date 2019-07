Les prévisions météo du mercredi 10 juillet

publié le 10/07/2019 à 00:31

Après quelques jours marqués par de violents orages notamment au sud du pays, Météo-France prévoit le retour du soleil mercredi, malgré un début de matinée nuageux et parfois humide, dans le Sud-Ouest. Seules quelques averses localement orageuses seront à craindre sur les Alpes du sud et en Corse.

Autour du golfe du Lion, mistral et tramontane souffleront jusqu'à 70 km/h en rafales.

Des côtes de la Manche à la Belgique, le ciel sera voilé par des nuages d'altitude alors que sur le reste de la moitié nord, le soleil sera généreux.

Côté température, en matinée elles iront de 6 à 14 degrés au nord de la Loire et sur le centre-est du pays, de 13 à 18 degrés ailleurs, jusqu'à 19 à 24 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, il fera 22 à 26 degrés près de la Manche et sur le sud de l'Aquitaine, 25 à 31 degrés ailleurs, jusqu'à 32 à 34 degrés entre l'Hérault et la Provence.

