Les prévisions de Météo France du mardi 9 juillet

publié le 09/07/2019 à 02:48

Après plusieurs journées marquées par des orages, les fortes pluies devraient se poursuivre sur le Sud du pays ce mardi. Météo France prévoit des pluies, localement soutenues et à caractère orageuses, sur le sud de l'Aquitaine, l'Occitanie et le relief des Pyrénées jusqu'au soir. En matinée, les ondées orageuses concernent aussi le sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes jusqu'à la Provence, puis la Côte d'Azur l'après-midi.

La vigilance orange pour les orages a été levée lundi à minuit sur neuf départements, mais toute la partie sud du pays est toujours placée en vigilance jaune par Météo France. En Corse, l'instabilité est moins marquée mais des averses peuvent se produire. A la mi-journée, par endroits, un coup de tonnerre peut être entendu. Sur le reste du pays, le temps est bien ensoleillé, du matin au soir. On note, tout au plus, quelques passages nuageux sur les Hauts-de-France.

Côté températures, les minimales varient de 8 à 16 degrés au nord et de 14 à 20 au sud, jusqu'à 24 sur les plages azuréennes. Les maximales grimpent de 19 à 24 sur les régions Nord, Nord-Est et sur le littoral de Manche, ainsi que sur le Pays basque, les Landes et Midi-Pyrénées. Ailleurs, le mercure affiche de 25 à 31 degrés jusqu'à 33 dans le Var, et 35 sur Calvi.

#MeteoDeDemain ¿¿Orages nombreux sur 1/3 sud du pays. ¿¿Partout ailleurs le temps sera bien ensoleillé. ¿¿Températures très légèrement au-dessus des normales de saison. Fin des très fortes chaleurs dans le Sud-Est. https://t.co/oAkxOPa1eb pic.twitter.com/YRlb36tpTt — Météo-France (@meteofrance) July 8, 2019