Les prévisions de Météo France du dimanche 14 juillet

publié le 14/07/2019 à 04:36

Le temps de ce dimanche 14 juillet sera estival sur bon nombre de régions avec un risque d'averses orageuses sur les Pyrénées et l'est du pays, selon Météo-France. Des nuages matinaux encore présents sur le nord et le nord-est du pays alterneront avec les éclaircies l'après-midi.

Des averses localement orageuses se développeront dès le matin sur le Nord-Est et s'étendront vers les Alpes en après-midi, puis vers la Corse en soirée. Les averses orageuses également présentes en matinée sur le relief pyrénéen ne devraient pas trop déborder en plaine, avant une accalmie de l'après-midi. Mistral et tramontane, sur le pourtour du golfe du Lion, souffleront à 70/80 km/h en pointe.

Du côté des températures, les matinales oscilleront entre 14 et 20 sur un large quart sud-ouest, entre 18 et 24 près de la Méditerranée, et 11 à 16 degrés ailleurs. Les maximales atteindront 18 à 23 sur les bords de Manche, 20 à 25 sur le Grand-est, et 25 à 31 sur les autres régions, jusqu'à 31/34 sur le midi-méditerranéen.