Les actualités de 7h - Météo : premiers appels liés à la canicule au SAMU de Paris

publié le 26/07/2018 à 08:08

Pas facile de trouver le sommeil par ces fortes chaleurs. Actuellement, 18 départements sont en alerte Orange canicule, du Pas-de-Calais à la Drôme. Ce jeudi 26 juillet sera sans doute le jour le plus chaud de la semaine avec des températures maximales de 37 et 38 degrés.



Cette vague de chaleur extrême fait craindre le pire pour les personnes les plus vulnérables. Les premiers appels liés à la canicule ont été enregistrés hier au SAMU de Paris. Et d'ores et déjà les hôpitaux parisiens sont prêts.

Les températures estivales gagneront encore par endroits près de 1 à 3 degrés par rapport à hier. Les minimales s'échelonneront entre 14 et 21 degrés sur l'ensemble du pays en moyenne, et de 22 à 26 degrés dans le Sud-Est. Côté maximales, elles varieront de 26 à 36 degrés en général, atteignant 34 voir 37 degrés sur les départements en vigilance orange, et localement 38 degrés dans la basse vallée du Rhône.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla : les auditions se poursuivent au Parlement. Rendez-vous important aujourd'hui : c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler qui doit être entendu au Sénat dès 8 heures et demi. C'est le plus proche collaborateur du président, son homme de confiance.



Fait-divers : Redoine Faïd a été repéré lors d'un banal contrôle routier. Les gendarmes l'ont suivi jusqu'à un centre commercial où il a réussi à s'enfuir à pied avec un complice. Le braqueur a du abandonner sa voiture et les explosifs qu'elles contenaient. Près d'un mois après sa spectaculaire évasion de la prison de Réau, l'étau se resserre.



International : Donald Trump et Jean-Claude Juncker ont trouvé un terrain d'entente sur les tarifs douaniers. Ils se sont rencontrés hier soir à Washington. Au menu : les surtaxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen, et les représailles de l'Union sur les produits importés des États-Unis. Cette crise semble en passe d'être résolue.