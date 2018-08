avec Vincent Parizot et La rédaction numérique de RTL

publié le 09/08/2018 à 18:43

Le département des Bouches-du-Rhône touché par les intempéries. Dès 12 heures ce jeudi 9 août, le centre-ville d’Aubagne a été rapidement sous les eaux, les orages provoquant des dégâts importants notamment chez les commerçants.



Les pompiers des Bouches-du-Rhône multiplient les interventions dans le département depuis le milieu de la journée, alors qu'il continue de pleuvoir sur place. Mais le plus impressionnant ce sont ces grêlons qui ont parfois purement et simplement fait exploser les vitres des commerces.

"Certaines voitures ont été endommagées, avec le pare-brise fendu ou cassé. Il y a eu un orage avec des grêlons gros comme des balles de tennis et qui ont endommagé pas mal de voitures, certains commerces, ou des vitrines", témoigne pour RTL, Cédric qui habite Aubagne. "L’orage était impressionnant, on y voyait très peu et il y avait d’énormes flaques d’eau. De mémoire, moi qui suis d’ici, ça fait très longtemps que je n’avais pas vu un orage d’une telle ampleur."

À écouter également dans ce journal

- Un septuagénaire est porté disparu à la suite des pluies diluviennes dans le Gard. Cet Allemand participait à l'encadrement d'une colonie de vacances évacuée à Saint-Julien-de-Peyrolas en raison des intempéries. L'homme s'est réfugié dans son véhicule pendant la montée des eaux. Il a été emporté et sa voiture a été retrouvée "vide et disloquée" en bordure de l'Ardèche.



- À Grenoble les habitants ne supportent plus la violence dans leur ville. Mercredi 8 août, à quelques heures à peine après la marche blanche en hommage à Adrien Perez, tué en juillet devant une discothèque, une fusillade a éclaté dans le quartier de la Villeneuve. La victime a été visée par plusieurs rafales tirées par des hommes encagoulés.



- Un projet qui fait rêver. L’Hyperloop, est un train propulsé à 1.000 km/h dans un tube pour relier les capitales du monde. En Haute-Vienne dans le village de Droux, la construction d'une piste d'essai de trois kilomètres va avoir lieu.