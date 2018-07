publié le 24/07/2018 à 13:07

Après de fortes chaleurs en début d'été, plutôt localisées sur le département du Rhône, cette fois-ci la vague de chaleur devrait être plus étendue. Météo France devrait lancer une alerte canicule en fin de cette journée du mardi 24 juillet, notamment sur le Nord du pays, l'Île-de-France et l'Est. On attend 32 degrés à Paris et 34 à Montélimar.



Mais le pic de cette canicule est attendu pour jeudi et vendredi, bien qu'une partie du pays puisse avoir droit à quelques averses en altitude. À Paris, la mairie a déclenché mardi le niveau 3 de son plan canicule, qui permet de venir en aide aux personnes âgées qui ne sont pas dans les Ehpad (Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Les personnes inscrites sur le fichier Chalex (pour "chaleur extrême") sont contactées par du personnel de la mairie, et une cellule de veille est mise en place pour intervenir en cas de nécessité.

