publié le 29/05/2018 à 06:57

Les orages ont frappé dans la soirée sur une bonne partie de la moitié nord du pays. Les averses ont provoqué des inondations dans les rues de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique et dans celles d'Isigny-le-Buat, dans la Manche.



D'énormes trombes d'eau se sont abattues hier en milieu d'après-midi aux portes de Rennes. Et à Pacé, non loin de Rennes, 900 collégiens ont dû être évacués. Le plafond de leur école s'est effondré.

Dans le département de l'Oise, les pompiers ont reçu 240 demandes de secours à la suite des inondations. Il y a eu par ailleurs deux départs de feu à cause de la foudre, l'un dans un pavillon, l'autre sur un compteur électrique.et puis dans le Nord un corps de ferme a été touchée par la foudre à Saint-Amand.

À écouter également dans ce journal

Football - Les Bleus se sont imposés 2-0 face à l'Irlande, pour leur premier match de préparation à la Coupe du Monde en Russie. Un match disputé sous une pluie battante.



Politique - Serge Dassault est mort hier derrière son bureau à l'âge de 93 ans. 5e fortune de France, il aura fait fructifier l'entreprise héritée de son père, l'avionneur Dassault en vendant ses Rafales à l'étranger.



Justice - Le "violeur de la Sambre" pourrait avoir fait une soixantaine de victimes, d'après les enquêteurs qui épluchent son passé.



Société - Un million de Français qui fumaient chaque jour ont arrêté en l'espace d'un an. Pour la première fois depuis 18 ans, on constate un vrai décrochage chez les plus pauvres et chez les jeunes.