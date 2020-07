La météo pluvieuse du 14 juillet 2020

publié le 14/07/2020 à 06:56

En ce jour de fête nationale du 14 juillet, la météo sera marquée par une dégradation, qui est arrivée ce mardi matin par le nord-ouest, et qui va concerner toutes les régions, entre la Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie, l'Île-de-France à la mi-journée et l'extrême nord du pays avec les Hauts-de-France avec essentiellement un ciel couvert et quelques averses parfois très intenses.

À l'arrière, les éclaircies vont revenir et à l'avant le ciel va se voiler. Un voile très dense entre la Vendée, le Val-de-Loire, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, un peu moins dense partout ailleurs. Le soleil va même s'imposer entre le Languedoc, le sud de l'Auvergne, le nord de l'Occitanie et on aura toujours comme lundi un risque d'orage sur l'est des Pyrénées, les Alpes-du-Sud et la montagne corse.

Pour les températures, ce mardi matin on est déjà entre 10 et 16, 17 degrés, 19 à 23 même dans le sud-est. En cours de journée, chute des températures sous la perturbation avec seulement 20 degrés à Lille, 21 à peine à Paris. Ailleurs ce sera plus raisonnable, 25 à Tours, 27 à Bordeaux, 28 à Toulouse et Dijon, 29 à Strasbourg, 30 à Toulon et 32 à Marseille.