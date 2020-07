La météo instable en France ce lundi 13 juillet

publié le 13/07/2020 à 06:20

> La météo du 13 juillet 2020 Crédit Image : RTL | Crédit Média : RTL | Durée : 01:39 | Date : 13/07/2020

Au lever du jour, le ciel sera déjà bien chargé sur l'est du massif pyrénéen et quelques ondées seront possibles. Sur la Corse ainsi que du sud des Alpes vers le Midi toulousain et jusqu'au sud de l'Aquitaine, les nuages élevés arriveront à masquer le ciel par moments.

Plus au nord, la journée débutera sous un ciel lumineux, parfois voilé par de minces bancs de nuages d'altitude. Ces nuages élevés deviendront de plus en plus denses en journée par le nord-ouest annonçant l'arrivée d'une nouvelle dégradation de faible activité sur les côtes de Manche. Des pluies aborderont le nord des côtes bretonnes, la pointe du Cotentin en seconde partie d'après-midi. Cette onde pluvieuse s'installera de la Bretagne vers la Normandie et les Hauts-de-France en cours de nuit suivante.

L'instabilité reprendra à nouveau sur les massifs montagneux à la mi-journée, des averses orageuses se déclencheront sur les Alpes du sud, débordant parfois jusque sur les massifs de la Provence, sur les Pyrénées ainsi qu'en Corse dans une moindre mesure. Ce n'est qu'en fin d'après-midi et début de soirée que ces ondées orageuses s'estomperont et que les éclaircies se feront de plus en plus larges.

Au lever du jour, les minimales seront plutôt fraîches sur le nord du pays avec des valeurs comprises entre 8 et 12 degrés. Elles seront de l'ordre de 12 à 20 sur la moitié sud, de 19 à 23 sur l'arc méditerranéen. Les maximales atteindront 20 à 22 degrés le long des côtes de la Manche, 24 à 30 sur le reste du pays, jusqu'à 32 à 34 dans le Gard et l'Hérault.