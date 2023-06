Les fraises sont des délices fruités que beaucoup de jardiniers apprécient cultiver dans leur jardin. Si vous êtes passionné par ces petits fruits rouges et souhaitez savoir quelles variétés choisir pour votre propre jardin, vous êtes au bon endroit. Voici un aperçu des variétés de fraisiers les plus populaires parmi les jardiniers amateurs et les gourmands.



Fraisier 'Gariguette' :

La 'Gariguette' est une variété emblématique, appréciée pour son goût sucré et acidulé. Cette fraise de forme allongée et de couleur rouge vif est très parfumée, ce qui en fait un vrai délice à déguster fraîchement cueillie. Elle est également appréciée pour sa résistance aux maladies et sa productivité.

Fraisier 'Mara des bois' :

Le fraisier 'Mara des bois' est célèbre pour ses fraises au goût intense de fraise des bois. Sa saveur unique en fait l'une des variétés les plus prisées par les amateurs de fraises. Les fruits de taille moyenne sont délicieux et juteux, parfaits pour les desserts et les confitures. Le 'Mara des bois' est également réputé pour sa résistance au froid.

Fraisier 'Charlotte' :

Le fraisier 'Charlotte' est une variété remontante, ce qui signifie qu'elle produit des fraises plusieurs fois au cours de la saison. Les fruits de taille moyenne ont une chair ferme et sucrée, et ils sont particulièrement savoureux lorsqu'ils sont dégustés frais. Le 'Charlotte' est également apprécié pour sa résistance aux maladies, ce qui en fait un choix idéal pour les jardiniers débutants.

Fraisier 'Ciflorette' :

La variété 'Ciflorette' est réputée pour ses fraises de taille moyenne, au goût sucré et parfumé. Elle est appréciée pour sa précocité, produisant des fruits dès le mois de mai. Sa rusticité et sa résistance aux maladies en font un choix populaire parmi les jardiniers.

Fraisier 'Ananas' :

Le fraisier 'Ananas' porte bien son nom grâce à son arôme rappelant l'ananas. Cette variété offre des fraises de taille moyenne à grande, juteuses et sucrées. Elle est également appréciée pour sa résistance aux maladies et sa productivité élevée.

Rappelez-vous que chaque variété a ses propres caractéristiques et exigences de culture. Veillez à suivre les conseils spécifiques pour chaque variété en termes de sol, d'exposition au soleil, d'arrosage et de soins nécessaires.

Avec ces variétés de fraisiers savoureux, vous pourrez profiter de délicieuses fraises fraîchement cueillies dans votre jardin. Cultivez-les avec soin et régalez-vou