Inondations : les Landes et les Pyrénées-Atlantiques passent en vigilance rouge crues

Depuis jeudi, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques subissent des pluies abondantes. Ce vendredi, les deux départements ont été placés par Vigicrues en alerte rouge crues, a annoncé Météo France. Plusieurs rivières, comme la Nive à Bayonne ou le gave d'Ossau à Laruns, dans le Béarn, ont déjà quitté leur lit.

Jeudi soir, Météo France avait placé 11 départements ainsi que l'Andorre en vigilance orange pour pluies-inondations et risques d'avalanche. Des habitants ont déjà été surpris par des pluies torrentielle et des inondations tard dans la nuit, notamment à Saint-Pée-sur-Nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. "L'eau est arrivée comme un torrent, il y a eu 10 cm chez nous, mais à d'autres endroits il y a eu beaucoup plus", raconte une habitante au micro de RTL.

En plus des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, 9 départements sont donc toujours en vigilance orange : le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Si vous êtes dans les zones concernées, Météo-France recommande de rester chez vous et vous tenir informé auprès des autorités, de ne pas utiliser votre voiture, ni d'aller chercher vos enfants à l'école.