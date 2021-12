Attention si vous habitez le sud-ouest, soyez extrêmement prudents aujourd'hui. Météo France a placé 11 départements ainsi que l'Andorre en vigilance orange pour pluies-inondations et risques d'avalanche. Cela concerne notamment les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège avec de très fortes pluies attendues dans les heures qui viennent et des risques de crues.

C'est même déjà le cas dans les Pyrénées-Atlantiques où les cours d'eau débordent. À Saint-Pée-sur-Nivelle, Delphine tient un bar-tabac. Elle a été surprise tard dans la nuit. "L'eau est arrivée comme un torrent, il y a eu 10 cm chez nous, mais à d'autres endroits il y a eu beaucoup plus", raconte-t-elle au micro de RTL.

Quelques dégâts sont à déplorer, mais rien de très grave. "Il y a beaucoup de travail de nettoyage, précise Delphine, de la boue, de la marchandise touchée. C'est ce qu'on n'a pas pu lever, les vitrines que l'on n'a pas pu dégager... On s'en sort bien".

À écouter également dans ce journal

Justice - L'ancien nageur Yannick Agnel est toujours en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir violé la fille de son ancien entraîneur à Mulhouse. Par l'intermédiaire de son avocat, le nageur dément catégoriquement.

Présidentielle - Portée par sa victoire à la primaire LR, Valérie Pécresse confirme son ascension dans un récent sondage BVA pour RTL. Elle grappille des points à l'extrême droite et à Emmanuel Macron pour afficher 17% des intentions de vote.

Série - La série culte Sex and the city revient avec dix épisodes et un casting quasi-complet. Ce retour est très attendu par les fans, 17 ans après la fin de la série. En France, les épisodes arrivent ce vendredi sur la plateforme Salto.