Noël approche à grands pas ! A 4 jours de cette fête tant attendue, nous entrons dans une nouvelle saison, redoutée par certains, féérique pour d'autres, avec ce mardi 21 décembre le solstice d'hiver. A partir de très exactement 16h59, nous entrerons dans l'hiver.

Le 21 décembre fait également office de jour le plus court de l'année 2021. Le soleil se lèvera à 8h41 et se couchera à 16h56. La journée durera donc 8 heures et 14 minutes. La bonne nouvelle c'est qu'ensuite les jours vont à nouveau rallonger, avec quelques minutes de plus d'ensoleillement chaque jour jusqu'au 21 juin, date du solstice d'été. Dans l'hémisphère sud en revanche, ce sera l'inverse.

Souvent nous confondons solstice et équinoxe qui n'ont pourtant rien à voir. En effet, l'équinoxe correspond à la date où le jour et à la nuit ont exactement la même durée. Le phénomène s'explique par un alignement parfait avec l'équateur. Comme le solstice d'été ou d'hiver, les équinoxes marquent le passage d'une saison à l'autre.