Comment sont décidés les noms des tempêtes ?

publié le 08/11/2020 à 05:49

Trois explications sont possibles, mais une seule est la bonne. Saurez-vous deviner laquelle ?



1) Les tempêtes portent le nom de leur découvreur au sein de l'agence météo qui la repère en premier, c’est pour cela que la tempête de fin septembre s’appelait Alex, en France, et Brigitte, en Allemagne, car les deux instituts Météo l’ont repérée en même temps.

2) Les tempêtes portent un nom choisi par les agences météo, c’est vrai, mais c’est un nom qui commence par une lettre de l’alphabet prise par ordre d’apparition. Aux États-Unis, il n’y avait plus assez de lettres de l’alphabet, ils ont attaqué l’alphabet grec en 2020, ce qui a donné les tempêtes Alpha Beta Gamma Delta Epsilon Zeta et Eta !

3) Les noms des tempêtes honorent des dieux des mythologies grecques, scandinaves ou celtiques : cela donne la tempête Octave, la tempête Aiden ou Gavin, ou encore les tempêtes Saidhbhin et Tobias...

La bonne réponse est la réponse 2. Ce sont bien évidemment les agences météo qui choisissent les noms des tempêtes. Et elles commencent bien par la lettre A, en début d’année, et ainsi de suite, en utilisant les 26 lettres de l’alphabet ! Aux Etats-Unis, il y a eu tellement de tempêtes en 2020 qu’il a fallu passer à l’alphabet grec. Là-bas, ils ont connu les tempêtes Alpha, Bêta, Gama, Delta, Epsilon...

Quand la tempête frappe d’abord la France, c’est Météo France qui choisit

Si la tempête qui a frappé la Bretagne et ravagé l'arrière-pays niçois s’appelle Alex et pas Sophie, c’est parce que le mois d'octobre est le début de la saison d’hiver pour les agences météo, et aussi de la saison des tempêtes ! Elles ne travaillent pas en année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Parce que cette tempête a d’abord frappé les côtes anglaises et irlandaises, et ce sont à ce moment-là les agences météo de ces deux pays qui ont choisi son nom, un nom typiquement anglo-saxon. Quand la tempête frappe d’abord la France, c’est Météo France qui choisit ! On a eu l’an dernier Clément, Hortense, Justine, Mathieu et même Viviane !

Et quand c’est l’Espagne ou le Portugal qui sont touchés en premier, cela nous donne Filomena, Ignacio, Rodrigo ou Sofia.. Quant à Alex, elle s’appelle aussi Brigitte. Mais cette fois, c’est le nom que lui a donné dans son coin l’université libre de Berlin et comme elle avait déjà classé une autre tempête dans la catégorie ouragan avant, elle avait une lettre d’avance sur les autres agences météo et l’a donc appelée “Briguitte” !