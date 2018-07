publié le 28/02/2018 à 18:11

La France continue de grelotter sous des températures glaciales, ce mercredi 28 février. Face à d'importantes chutes de neige, le trafic au départ et à l'arrivée des aéroports de Nîmes (Gard) et Montpellier est totalement interrompu, a appris Franceinfo. Le retour à la normale est prévu pour jeudi 7 heures. L'Hérault a été placé en alerte rouge dans la soirée en raison "d'un épisode neigeux majeur".



De 20 à 40 cm de neige étaient prévus par endroits. Des gymnases et des salles ont été ouverts dans 18 municipalités du département pour accueillir les naufragés de la route notamment de l'A9, qui a été fermée entre Orange et Narbonne pour toute la nuit, et de l'A75 (Clermont-Ferrand-Béziers).

Mercredi, 58 départements sont toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas par Météo France. Dans le même temps, le plan Grand Froid est activé dans 72 départements, selon le ministère de l'Intérieur. Grâce à ce dispositif, "les services de l’État renforcent le dispositif de mise à l'abri des plus démunis".

Les températures négatives qui sévissent depuis plusieurs jours sur le pays ont déjà fait quatre victimes. Un nonagénaire a été retrouvée morte de froid mardi devant le portail de sa maison de retraite à Belley, dans l'Ain. Deux sans-abris de 35 et 53 ans sont décédés dimanche et lundi, à Valence (Drôme) et Grésy-sur-Aix (Savoie), et un homme de 62 ans a été retrouvé sans vie vendredi dans sa cabane dans un bois des Yvelines.

Suivez la situation en direct :

20h52 - La Tour Eiffel sera fermée jeudi.



20h12 - L'Hérault placé en alerte rouge neige-verglas.



20h01 - On annonce des pluies verglaçantes en Franche-Comté et en Charente-Maritime.



18h56 - La préfecture de Police de Paris a activé le plan neige-verglas et va fermer l'emblématique RN 118 aux poids lourds.



18h22 - L’épisode neigeux en cours dans l’Hérault paralyse les réseaux routiers et autoroutiers. L'A9 a été fermée en raison de plusieurs accidents.



18h12 - Dans les Bouches-du-Rhône, l'A54 a été fermée dans les deux sens de circulation entre Salon-de-Provence et Saint-Martin-de-Crau.

¿¿¿¿ Pour cause d'un fort épisode neigeux dans les départements du Languedoc, l'autoroute A9 est actuellement fermée entre @villedenarbonne et @VilledOrange dans les deux sens ¿¿¿¿ Évitez le secteur. @sdis84 @Gendarmerie pic.twitter.com/R2NC5odXab — Préfet de Vaucluse (@Prefet84) 28 février 2018

18h06 - Le trafic à l'arrivée et au départ des aéroports de Nîmes et Montpellier est interrompu jusqu'à demain, 7 heures.



18h05 - 58 départements sont actuellement placés en vigilance orange neige et verglas.



18h03 - Bonjour à tous et bienvenus dans ce direct consacré à la vague de froid en France.