Des animations avec de la neige artificielle ont été organisées à Best aux Pays-Bas

Des animations avec de la neige artificielle ont été organisées à Best aux Pays-Bas Crédits : Jerry Lampen / ANP / AFP | Date :

et AFP

publié le 04/08/2018 à 17:55

Une intense vague de chaleur parcourt l'Europe ce week-end avec des températures rarement atteintes dans certains pays.



La vague de chaleur devait atteindre son apogée au Portugal avec 46 degrés attendus dans la ville de Setubal, près de Lisbonne, selon l'Institut portugais pour la mer et l'atmosphère (IPMA). À titre comparatif, la température de la Death Valley en Californie, l'un des endroits les plus chauds de la planète, devrait atteindre 48°C au même moment, selon le site de prévisions météorologiques américain AccuWeather. À Lisbonne, les parcs de jeux ont été fermés et le public a été invité à limiter ses activités en extérieur.

Dans le sud de l'Espagne, la ville de Cordoue s'attendait à des températures allant jusqu'à 45°C. Trois personnes sont décédées cette semaine d'insolations dans le pays : à Barcelone, un quinquagénaire, présenté par les médias comme un sans-abri et retrouvé allongé dans la rue vendredi, est décédé à l'hôpital. Un ouvrier d'une quarantaine d'années travaillant sur la voirie et un homme de 78 ans qui jardinait sont également morts dans la région de Murcie, dans le sud-est.



Comme en France, ce samedi est une journée noire sur les routes d'Italie, avec des bouchons sous un soleil de plomb dans le Nord. À Latium, la région de Rome, les vagues de chaleur ont provoqué environ 7.700 morts depuis l'an 2000, selon un rapport de l'association de défense de l'environnement Legambiente.