Des chiens marchent sur l'eau au Groënland : alerte sur la banquise !

Crédit : STEFFEN OLSEN / CENTRE FOR OCEAN AND ICE AT THE DANISH METEOROLIGICAL INSTITUTE / AFP

publié le 21/06/2019 à 20:55

C'est une image aussi incroyable qu'effrayante de la fonte de la banquise au Groenland. La banquise fond et impossible de regarder ailleurs... C'est une photo plus symbolique que scientifique prise le jeudi 13 juin dernier au centre du fjord d'Inglefield au nord ouest du Groenland.

Un traineau en bois, tirés par 7 chiens : quoi de plus normal. Sauf que les chiens pataugent dans l'eau azur sous un soleil radieux. La glace est recouverte par 40 à 50 centimètres d'eau. Il fait autour de 15 degrés.

Cette photo a été prise par le scientifique danois Steffen Olsen. Ce qui l'a rend unique, ce n'est pas le phénomène de fonte des glaces à proprement parlé mais sa date. Car d'après son équipe de l'Institut danois de météorologie, plus de 2 milliards de tonnes de glace auraient fondu la seule journée du 13 juin ! Une situation qui surprend et perturbe les populations locales.

La fonte de la banquise a aussi une impact plus globale sur la planète. On estime que le Groenland enregistre un réchauffement de plus 3 degrès depuis un siècle.

Chaque année, 280 milliards tonnes de glaces se transforment en eau...

L'Arctique est la région du monde qui se réchauffe le plus rapidement !

Un impact qui touche aussi les ours polaires ! Pour se nourrir, les plantigrades se rapprochent des zones habitées... Comme en témoigne une autre image qui a fait le buzz cette semaine... Un ours blanc affamé près de la ville de Norilsk, dans l'est de la Sibérie... A plus de 800 kilomètres de son milieu naturel !