À cause du réchauffement climatique, les océans vont changer de couleur

publié le 11/03/2019

C'est notre planète, elle est bleue, mais elle risque de changer de couleur. Des scientifiques ont démontré qu'à cause du réchauffement climatique, les océans qui recouvrent 70% de la terre n'auront plus le même aspect dans un siècle.



Turquoise, bleu vert, bleu foncé... La couleur des océans dépend des algues et des phytoplanctons qu'ils abritent. La lumière qui s'y reflète change en fonction des quantités de micro organismes. Or, le réchauffement du climat et donc de l'eau va considérablement modifier la vie sous marine.

D'ici à 2100 la couleur des océans va donc changer. Selon une étude parue dans la revue Nature, ce sera sans doute plus joli, car les bleus et les verts seront plus vifs, plus intenses. Le phytoplancton qui est dans la mer, il est vert, comme les plantes qui sont sur terre. Avec le réchauffement, les océans deviennent plus acides, certains auront moins de phytoplancton, et dans ces zones plutôt tropicales, l'eau va devenir plus bleue. En revanche, vers les pôles où il va faire plus doux, les micro algues vont au contraire se développer, et l'eau va devenir plus verte.

En fait, la moitié de la surface des océans devrait être affectée. Et si les scientifiques se sont intéressés à la couleur de la mer, c'est surtout pour comprendre l'évolution du plancton, qui est à la base de la chaîne alimentaire. Qu'il y en ait plus ou moins dans l'eau va modifier les écosystèmes et menacer ou déplacer certaines espèces de poissons. En surveillant grâce aux satellites la couleur de l'eau, les scientifiques vont pouvoir observer les impacts du réchauffement sur la santé des océans.