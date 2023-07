Chaleur et algues bleues : attention danger pour les chiens !

Cela peut être assez perturbant car les algues bleues ne sont ni des algues et ne sont pas toujours bleues. Cela désigne la présence de bactéries dans l’eau, les cyanobactéries, qui prennent à nos yeux l’apparence d’algues car cela forme une sorte de nappe colorée à la surface de l’eau.



Plus précisément, cela peut ressembler à des sortes de flocons ou des paquets verdâtres ou vert-bleu à la surface de l’eau. Parfois ça prend plus l’aspect d’une écume bleu-vert, mais ça peut aussi se manifester par des spots brunâtres ou noires et un aspect gélatineux. Ça n’a pas forcément d’odeur.

Ces cyanobactéries se développent particulièrement en plein été, quand il fait très chaud et que la pluviométrie est très faible. Les plans d’eaux concernés sont les mares, les étangs, les lacs ou les cours d’eau avec très peu de débit, ce qui arrive souvent lors de la saison estivale, lorsque l’eau s’est beaucoup évaporée. La chaleur favorise la multiplication très rapide des bactéries.

Les algues bleues, un risque mortel pour les chiens

Si votre chien boit de l’eau stagnante contaminée ou même s’il ne fait que se baigner dans de l’eau contaminée, mais qu’ensuite il se lèche le pelage, il y a un risque de grave empoisonnement du fait de la présence de toxines produites par ces cyanobactéries. Les toxines causent de graves dommages au niveau du foie, et l’intoxication est très rapide, 15 minutes à une heure après le contact.

Les symptômes : diarrhée, vomissement, tremblements, convulsions, difficultés respiratoires, confusion voire perte de connaissance … Le tableau clinique est assez dramatique et c’est une vraie urgence. Il faut que le chien soit pris en charge le plus rapidement possible car cela peut laisser des dommages irréversibles au niveau du foie et cela peut être fatal pour le chien.

Les précautions à prendre pour éviter une intoxication aux algues bleues

Lorsqu’il fait vraiment très chaud, qu’il n’a pas plu depuis bien longtemps, on empêche son chien d’aller boire ou nager dans des eaux stagnantes. Pour éviter cela, on prend toujours avec soit une gamelle en silicone, ça ne prend pas de place dans un sac, et une gourde remplie d’eau pour hydrater votre chien au cours de la balade (et qu’il ne soit ainsi pas tenté par l’eau de l’environnement).

Autre chose : les endroits où la présence d’algue bleue est constatée font l’objet d’une surveillance toute particulière car c’est un danger aussi pour l’homme, les enfants, les pêcheurs … il n’y a pas d’antidote !