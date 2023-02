Sécheresse hivernale record : le niveau de la mer Méditerranée a baissé de 30 centimètres

Hiver est souvent synonyme d'humidité. Pluie battante, verglas, neige et brouillard sont plutôt l'apanage de cette saison, mais ces derniers se sont faits rarissimes ces trois derniers mois. En cause, une sécheresse hivernale sans précédent dans l'Hexagone, avec 31 jours sans pluie. Le record tout récent de 2020 est égalé et il ne devrait pas être battu puisque la pluie revient en force.

Autre phénomène qui a marqué de nombreux observateurs ces dernières semaines : le niveau de la mer Méditerranée, qui a baissé de 30 centimètres à la mi-février. En cause, peu de marées ont eu lieu en Méditerranée, contrairement à l'Atlantique ou dans la Manche. Ces marées peuvent naturellement faire monter le niveau de la mer jusqu'à dix centimètres.

Toutefois, un anticyclone a entrainé de grosses pressions atmosphériques. En appuyant sur le niveau de la Méditerranée, ce phénomène météorologique permet d'expliquer la sécheresse et la baisser du niveau de l'eau de 20 centimètres sur une quinzaine de jours. Petit à petit, cet anticyclone s'en va et, heureusement, le niveau devrait remonter jusqu'à atteindre un seuil normal.

Cette diminution frappante sur près de quinze jours n'est pas sans rappeler les images des cours d'eau asséchés de Venise, puisque la sécheresse a frappé tout le bassin méditerranéen. Progressivement, le niveau global a durablement descendu et a engendré de nombreuses inquiétudes. Fort heureusement, ces paysages anormaux en hiver devraient disparaître avec la remontée du niveau de la mer Méditerranée.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info