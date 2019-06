publié le 27/06/2019 à 06:17

"Dis Siri, trouve-moi un peu de fraîcheur". Si votre smartphone peut programmer la lumière, mettre en marche RTL ou encore activer un minuteur pour vos œufs, il peut aussi vous aider à passer plus confortablement l'épisode caniculaire. D'autant que 75 % des Français disposent d'un téléphone relié à Internet, selon le dernier baromètre annuel du Numérique.

Pour vous aider à passer la vague de chaleur, votre téléphone peut notamment vous rappeler de boire de l'eau, afin de ne pas oublier de vous hydrater. Il peut aussi vous aider à trouver une fontaine publique grâce à votre localisation, que vous soyez en vacances ou chez vous.

Vous n'en pouvez plus du métro surchauffé ? Vous pourrez trouver le transport en commun climatisé le plus proche. Si vous souhaitez profiter d'un moment de détente, votre téléphone peut même vous permettre de trouver un lieu frais proche de vous : parc, bibliothèque ou encore église et vous donner les horaires d'ouverture.

Voici notre sélection de quatre applications à avoir dans son téléphone jusqu'à la fin du coup de chaud, d'autant que les épisodes de canicule vont se multiplier.

1. Mon équilibre en eau : pour vous rappeler de boire

Boire en période de canicule, c'est essentiel pour votre santé. Mais en quantité raisonnable : il ne faut pas dépasser les 4 litres par jour au risque d'une dilution du taux de sodium dans le sang. Mon équilibre en eau vous permet de vous y retrouver.



L'application vous rappellera régulièrement de boire après avoir calculé vous besoins. Un graphique vous indiquera combien vous avez bu par rapport aux autres jours et vous motivera à boire la bonne quantité.



Disponible gratuitement sur Apple Store et Android.

2. Fountains : pour savoir où se trouvent les fontaines publiques

Combien de fois avez-vous tourné en rond cherchant une fontaine publique pour vous rafraîchir, pour finir par acheter une bouteille d'eau minérale dans une supérette ?



Fountains vous aide à les trouver en cartographiant toutes les fontaines publiques du monde entier. Une application qui permet d'éviter le gaspillage de plastique.



Disponible gratuitement sur Apple Store. Sur Android, nous vous conseillons l'application similaire FreeTaps.

3. Citymapper : pour choisir un trajet climatisé

Cette application propose à ses utilisateurs le trajet le plus rapide que ce soit à pied, en vélo, en trottinette ou encore en métro. La circulation différenciée concerne les véhicules qui portent une vignette Crit'Air 3 ou plus.



Vous serez donc sûrement contraint d'utiliser les transports en communs. Si vous voulez arriver au travail sans auréoles, l'application Citymapper vous suggère un trajet alternatif... climatisé. Ensuite, à vous de choisir quel trajet vous préférez prendre selon la rapidité, la fraîcheur ou encore le coût.



Disponible gratuitement sur Apple Store et sur Androïd.

4. Extrema Paris : pour connaître les lieux frais à Paris

Le niveau trois du plan canicule a été activé à Paris. Les Parisiens et les touristes sont invités à télécharger l'application Extrema Paris. Parmi les fonctions de l'application, on retrouve la diffusion de conseils, selon votre âge, votre sexe, si vous souffrez d'une maladie ou que vous êtes sous traitement médical.



Vous pourrez par ailleurs ajouter le profil de vos proches qui peuvent vous alerter s'ils sont confrontés à une situation de risque. La température est actualisée toutes les cinq minutes.



Mais surtout, l'application recense les 1.000 points de fraîcheur à Paris, comme les parcs, les musées, les jeux d'eau ou encore les églises. Vous pourrez connaître les horaires d'ouverture et l'itinéraire pour s'y rendre.



Application disponible gratuitement sur Apple store et sur Android.