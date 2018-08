publié le 04/08/2018 à 12:01

Le mercure ne baisse toujours pas. La canicule s'est bel et bien installée en France alors que 67 départements sont actuellement en vigilance orange. Le record de 2017 est ainsi égalé. Seul le Nord-Ouest du pays est épargné par cet épisode météorologique d'ampleur, avec des températures maximales tout de même comprises entre 31 et 34°C.



Si le centre de la France devrait voir les températures grimper à 36 degrés, c'est dans le Sud du pays que les thermomètres afficheront jusqu'à 39 degrés ! On pourra atteindre localement 40 degrés en basse vallée du Rhône.

Dès lors, les Français ont chacun leur solution pour se rafraîchir au mieux, lors de cette canicule. Ventilateurs, parasols, piscines gonflables, climatiseurs mobiles... Chacun sa technique. Mais si vous ne voulez pas dépensez un centime, certaines solutions existent aussi pour affronter l'épisode dans les meilleures conditions.



1. S'hydrater, s'hydrater, s'hydrater...

Un litre et demi par jour ! C'est la quantité minimum d'eau qu'il faut boire, et pas uniquement l'été. Mais en période de chaleur il est d'autant plus important de s'hydrater. Avec la transpiration le corps se déshydrate, boire de l'eau compense donc cette perte.



Les sodas, très sucrés, ne désaltèrent pas autant que de l'eau et sont donc, comme chaque jour, à limiter. L'alcool est même à proscrire car il favorise la déshydratation.

2. Conserver la fraîcheur dans la maison

Pour que la chaleur ne pénètre pas dans la maison, il est conseillé de ne pas ouvrir les volets et de garder les rideaux fermés en particulier quand les températures sont les plus élevées. Il est possible d'ouvrir les fenêtres seulement quand l'air est plus frais, souvent en début de matinée ou en soirée.



De même, certains gestes anodins peuvent considérablement augmenter la température de votre intérieur et sont donc à éviter. Limiter au maximum ainsi l'utilisation des appareils électriques, comme les fours par exemple, qui produisent de la chaleur.

3. Adapter son alimentation

Si la chaleur peut parfois couper la faim de certains, il est important de s'alimenter correctement pendant les périodes caniculaires. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) recommande ainsi de manger en quantités suffisantes, en privilégiant les fruits et légumes, des aliments particulièrement riches en eau.



En revanche, mieux vaut éviter les viandes grasses. Manger léger est aussi un moyen pour ensuite faciliter l'endormissement.

4. Bien choisir ses sorties

S'il est fortement déconseillé de sortir lors des périodes les plus chaudes de la journée, vous pouvez malgré tout contourner cela en choisissant certains lieux particulièrement frais. C'est le cas des bibliothèques, des cinémas ou encore des supermarchés...





Certaines municipalités peuvent aussi vous indiquer des endroits adaptés aux fortes chaleurs. C'est le cas à Lyon. La Ville a créé l'année dernière une application proposant des itinéraires fraîcheur, moins empruntés et le plus à l'ombre possible, à ses habitants et aux touristes. Cela existe peut-être près de chez vous.

5. Surveiller les personnes vulnérables

Toutes les personnes ne sont pas égales face à la canicule. C'est pourquoi, les bébés, les plus petits et les plus âgés nécessitent une attention particulière. Il faut ainsi veiller à ce qu'ils s'hydratent suffisamment et ne pas hésiter à prendre régulièrement de leurs nouvelles afin d'appréhender au mieux leur état. Des recommandations qui s'appliquent aussi aux femmes enceintes, qui nécessitent une attention particulière.



Et pour ne courir aucun risque, il est important de connaître les premiers symptômes du coup de chaud. En cas de baisse de la concentration, de fatigue ou encore de maux de tête... Il faut réagir.



Un numéro spécial, mis en place par l'administration française, est disponible en cas d'interrogations, de doutes. Tous les jours, de 9 h à 19h, il est en effet possible d'appeler le numéro canicule info service afin d'obtenir certaines réponses : le 0800 06 66 66 (appel gratuit depuis un téléphone fixe).



Enfin, voici les numéros d'urgences à contacter en cas de problème : le 15 pour le SAMU, le 18 pour les Pompiers et le 112 pour le numéro européen d'urgence.