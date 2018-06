publié le 12/06/2018 à 19:11

Ce pourrait bien être la maladie du siècle. La stéatose hépatique non alcoolique (NASH), plus communément appelée la "maladie du soda" ou "maladie du foie gras" est encore méconnue du grand public mais toucherait près d'un adulte sur cinq en France. Face à ce constat, une journée internationale de la NASH a été organisée mardi 12 juin pour prévenir de ses dangers.



Elle est décrite par les experts comme un véritable fléau dans les sociétés occidentales. Pathologie silencieuse, elle ne se détecte qu'à un stade avancé, réduisant alors les chances de guérison pour les patients qui en sont atteints.



La maladie du soda est due, comme son appellation l'indique, à une mauvaise alimentation et hygiène de vie. La surconsommation de gras et de sucre affecte le foie qui se gorge en graisse. L'accumulation de ces cellules graisseuses affecte alors le fonctionnement de l'organe vital.

Devenue la première cause de transplantation hépatique

Lorsque la maladie se déclare, les symptômes cliniques restent timides. Ce n'est que lorsqu'elle atteint un stade avancé que des douleurs se manifestent et peuvent alors alerter patients et médecins. À terme, la NASH peut entraîner une cirrhose, voire un cancer du foie.



Lié à l'épidémie d'obésité et de surpoids dans le monde, le syndrome NASH est en forte progression dans les pays industrialisés. 12% des Américains et 6% des Européens en seraient atteints, si l'on en croit une étude parue dans le New England Journal of Medecine. En France, elle concernerait 6 millions de Français.



Actuellement, il n'existe aucun traitement pour soigner les patients atteints de la NASH. Dès sa détection, un changement du comportement alimentaire s'impose afin d'éviter que la maladie ne progresse. Si le foie est trop affecté, les spécialistes ont recours à la transplantation. Aux États-Unis, cette pathologie est devenue la première cause de transplantation hépatique.

Pierre Menès victime de la "maladie du soda"

En 2015, Pierre Menès, commentateur sportif, a été greffé après avoir été victime de la NASH. Depuis, il a raconté son calvaire dans un livre intitulé "Deuxième mi-temps". Une façon d'alerter les Français sur cette maladie ravageuse.

À quelques jours près, j'étais mort. Pierre Menès Partager la citation





Un algorithme présenté l'année dernière en Congrès à Paris, mis en place par une équipe de chercheurs français, permettrait une détection précoce de la pathologie. Cet algorithme, "appelé eLIFT-FMVCTE, identifie avec précision les patients atteints d'une maladie du foie chronique avancée qui doivent consulter un spécialiste", note une étude présentée dans le Journal of Hepatology en janvier 2017.