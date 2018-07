publié le 31/07/2018 à 16:24

La canicule sévit toujours en France. 19 départements sont en vigilance orange canicule : l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d'Or, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Saône-et-Loire, le Var, le Territoire-de-Belfort, les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, les Pyrénées-Orientales, le Rhône et le Vaucluse. Cette vigilance est en place jusqu'au mercredi 1er août, vers 16 heures.



29 départements sont actuellement placés en vigilance jaune. La vague de chaleur devrait se généraliser dans la semaine. À partir de jeudi, c'est toute la moitié sud du pays qui devrait être concernée par les températures caniculaires (entre 35 et 39 degrés).



Le mois de juillet 2018 devrait être le troisième mois de juillet le plus chaud depuis 1900, avec une température moyenne supérieure à la normale de 2,4 degrés, selon un bilan provisoire établi par Météo-France vendredi 27 juillet.

19 départements sont en vigilance orange canicule Crédit : Capture d'écran / Météo France