Bourg-en-Bresse : les commerces climatisés interdits de garder leurs portes ouvertes

Le maire socialiste de Bourg-en-Bresse (Ain) fait la guerre au gaspillage d'énergie en cette période de canicule. Il a ainsi pris un arrêté pour interdire aux commerçants de laisser leurs portes ouvertes lorsque la climatisation est utilisée. Une "mesure de bon sens écologique et économique" qui entrera en vigueur lundi 18 juillet, rappelle le maire Jean-François Debat.

"Il faut savoir ce que l'on veut dans notre société. Si on veut économiser l'énergie de manière forte, comme le président de la République l'a dit, il faut commencer par ce qui coûte le moins. Et fermer les portes d'un commerce, ça ne coûte absolument rien", déclare l'édile au micro de RTL. "Je n'ai jamais compris comment des enseignes imposaient aux franchisés de laisser ouvert avec un raisonnement idiot qui consiste à dire 'si c'est ouvert les gens rentrent, sinon ils ne rentrent pas'."

Après "avoir fait de la pédagogie sur le sujet pendant plus de 6 mois", un arrêté a été distribué aux commerçants. Dans un premier temps, la police municipale effectuera des tournées durant lesquelles elle demandera aux commerçants de fermer leur porte. Et si ce n'est pas fait la fois suivante, une contravention de 38 euros sera distribuée. "L'objectif est très clair : susciter une prise de conscience dans ma ville et ailleurs. Est-ce que nous allons continuer de tolérer ce gaspillage d'énergie ?", questionne Jean-François Debat.

