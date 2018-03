publié le 19/03/2018 à 09:34

Comment faire face aux routes enneigées, voir glacées, lorsque l'on est obligé d’utiliser sa voiture ? Quelle attitude adopter pour les automobilistes ? Ces questions sont souvent posés lors d'importantes chutes de neige. Yves Carra, porte-parole de l'Automobile club association, répond à ces questions au micro de RTL.



Éviter les gestes brusques et réduire sa vitesse est évident pour conduire de la façon la plus sûre qui soit. "Il faut rester calme et alléger sa conduite, avec une vitesse réduite" explique Yves Carra. "Et cela peut paraître bête mais la première chose à faire si il y a de la neige sur votre voiture c'est de l'enlever" ajoute-t-il "car au premier coup de frein la neige peut tomber sur votre pare brise et vous aveugler, cela peut être très dangereux".



Alors que Météo-France a placé 13 départements en vigilance neige et verglas. En plus des neuf départements placés dès dimanche 18 mars dans l'après-midi en vigilance orange, beaucoup d'automobilistes peuvent ^perdre le contrôle de leurs véhicules. Un des conseils pour réagir pour se mettre en sécurité en cas de glissade "est de lever le pied et pas freiner" selon Yves Carra, "et votre regard doit aller dans la direction ou vous voulez aller".