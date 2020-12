Réveillon du Nouvel An : 4 recettes de lendemain de soirées

publié le 31/12/2020 à 18:55

Victoire Loup, journaliste, blogueuse culinaire, qui vient de publier Cuites, 60 recettes faciles pour lendemains difficiles. La conséquence de la cuite pour certains c'est presque un art de vivre.

L'idée de ce livre c'est un hommage à la fête plus qu'à ses excès. 60 chefs ont été contactés pour la réalisation de ce livre. Tout d'abord un restaurateur de bistrot dans le XIe arrondissement de Paris livre une anecdote : il est rentré dans son restaurant après 2h du matin, les policiers sont arrivés pour dresser un procès-verbal mais comme les policiers ont senti l'odeur d'une omelette à la truffe, ils ont préféré oublier le procès-verbal et partager ce repas ensemble.

Les chefs ont imaginé des bons plats de lendemain de cuite : il y a les plats végétaux, sains comme du bouillon et des légumes, une autre catégorie, "les iodés" car beaucoup pensent que les crustacés permettent de combattre la gueule de bois, les "carnés" avec des burgers et des pâtes carbonara et d'autres plus sucrés avec des fruits et des desserts.

Quel genre de recettes faut-il alors privilégier ? Une soupe provençale au pistou, différentes recettes de pâtes ou de burgers, des huîtres et une fabuleuse tarte aux coings par exemple.