et AFP

publié le 01/10/2019 à 20:03

La victime a été retrouvée vers 8h15 dans une rue de Marly-le-Roi (Yvelines), et n'a pas survécu à ses blessures. Ce mardi 1er octobre, une femme de 38 ans a reçu 6 coups de couteau, dont un au niveau du sein gauche et les autres au niveau du sein droit et des bras, selon une source judiciaire. Elle est décédée peu après l'arrivée des pompiers.

Son ex-compagnon, tenu pour suspect, a été hospitalisé après une tentative de suicide. D'après la police, "un différend aurait éclaté entre la victime et l'auteur présumé".

L'homme a été localisé à 9 heures dans un parc situé près du lieu du drame, alors qu'il venait de tenter de mettre fin à ses jours. Âgé de 51 ans, il s'est taillé les veines et a été transporté à l'hôpital Georges-Pompidou à Paris. Il a depuis été placé en soins intensifs mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Le couple était séparé depuis 2017 et "était inconnu des services de police". Il n'y avait "aucun antécédent en matière de violences conjugales", a assuré la source policière. La victime, une employée municipale, travaillait dans une crèche située à proximité du meurtre.

Selon le Collectif de Recensement des Féminicides Conjugaux en France, il pourrait s'agir du 112e féminicide recensé depuis le début de l'année 2019.