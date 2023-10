Yvelines : important incendie à HEC

Un incendie est en cours dans les locaux de l'école de commerce HEC, ce mardi soir à Jouy-en-Josas (Yvelines). Selon BFMTV, 150 personnes ont été évacuées et il n'y a pour l'instant aucun blessé de déclaré.

Le feu aurait démarré aux alentours de vingt heures, et l'amphithéâtre principal ainsi qu'un autre bâtiment ont été atteints par les flammes, selon les témoignages recueillis par le Parisien. "Les vitres ont explosé, les flammes dépassaient du toit, c’était impressionnant", raconte un élève interrogé. Le feu est désormais maîtrisé.

L'économiste et haut fonctionnaire français Jacques Attali participait à la conférence de rentrée d'HEC Débats organisée au sein de l'établissement, lorsqu'un jeune homme a fait irruption pour prévenir l'audience : "Il y a un très gros incendie en [amphithéâtre] Blondeau. Et les fumées viennent ici avec le vent. Il serait peut-être plus prudent d'arrêter la conférence et de commencer à sortir", peut-on entendre sur le live Youtube de l'événement.

HEC Paris est l'une des plus prestigieuses écoles de commerce en Europe. Fondée à Paris, le campus avait été déplacé dans les Yvelines en 1964 et inauguré par Charles de Gaulle.

