Strasbourg : un homme accusé d'avoir piétiné son chat condamné à 6 mois de prison

Crédit : Paul Zinken / dpa Picture-Alliance via AFP

Poursuivi pour sévices graves et actes de cruauté sur un animal de compagnie, un homme de 43 ans de nationalité arménienne a été condamné à neuf mois de prison, dont six mois ferme et 3 mois avec sursis le 5 septembre. Le suspect était accusé d'avoir piétiné son animal, Louna, un chat âgé de 5 ans, selon France Bleu. Dans la rue du quartier Neuhof à Strasbourg, en avril 2023, il avait été surpris en train d'être violent avec la chatte qu'il avait mise dans un sac.

Surpris par un bénévole de la SPA, il a ensuite été interpelé par les forces de l'ordre. Interrogé, ce père de famille a reconnu n'avoir donné qu'un seul coup de pied à Louna et a justifié son geste par l'agressivité du chat qui l'aurait mordu. Il a ensuite précisé qu'il avait prévu de l'abandonner dans un parc. Néanmoins, le rapport des vétérinaires et les témoignages des personnes présentes lors de la scène rapportent des gestes violents, l'animal en a perdu un œil et a frôlé la mort.

Son état de santé s'étant amélioré, la chatte a été placée dans une famille d'accueil qui l'a renommée Esperanza. Condamné à 9 mois de prison dont 3 avec sursis, le coupable n'a pas été incarcéré et devrait avoir un aménagement de peine. Il lui a été interdit d'avoir de nouveau un animal de compagnie et il devra verser de l'argent, plusieurs certaines d'euros, à cinq associations, dont la SPA de Strasbourg, qui avait porté plainte.

