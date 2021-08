Yonne : un homme de 19 ans dans le coma après une chute lors d'une soirée alcoolisée

Les faits se sont déroulés à Tonnerre dans l'Yonne, à l'est d'Auxerre dans la nuit du samedi 31 juillet au dimanche 1er août. Lors d'une soirée alcoolisée, un jeune homme de 19 ans aurait tenté d'escalader un balcon avant de faire une chute de 13 mètres. Son pronostic vital serait engagé.

Ces informations nous parviennent de L'Yonne Républicaine. Selon le quotidien local, il aurait chuté peu avant 3 heures, après avoir plusieurs fois escaladé la façade d'un immeuble. Il aurait d'abord été transporté en urgence au centre hospitalier de Tonnerre, avant d'être transféré à l'hôpital d'Auxerre, puis celui de Dijon.

Toujours selon le quotidien, ce dimanche matin il se trouverait placé dans le coma et son pronostic vital serait engagé. Un enquête a été ouverte par le parquet de Sens pour déterminer les circonstances et les causes des faits. Il s'agirait selon toute vraisemblance, d'un accident. Cette soirée aurait rassemblé une dizaine de personnes.

"La victime aurait dit à ses amis qu'il aimait bien l'escalade et qu'il voulait escalader le balcon. Ses amis l'auraient fortement dissuadé, mais il n'en aurait fait qu'à sa tête", a précisé le parquet à L'Yonne Républicaine.