Xavier Dupont de Ligonnès : retour sur l'itinéraire du suspect avant sa disparition

publié le 08/04/2021 à 16:16

Cela fait presque dix ans que l’affaire Xavier Dupont de Ligonnès continue de passionner la France. Le père de famille, soupçonné du meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, a été vu pour la dernière fois le 15 avril 2011 sur le parking de l’hôtel Formule 1 à Roquebrune sur Argens. Depuis, l'une des personnes les plus recherchées de France ne cesse d'animer les hypothèses : est-il toujours vivant ? S'est-il suicidé ? Une décennie plus tard le mystère reste entier.

Tout commence en avril 2011. À l'époque, Xavier Dupont de Ligonnès a pris soin d'acheter quatre sacs de 10 kg de chaux et des outils. Le père de famille s’est même entrainé au tir avec un silencieux pendant plusieurs mois. Entre le 3 et le 6 avril, la date reste incertaine, son épouse Agnès et ses quatre enfants, Benoît (13 ans), Anne (16 ans) et Arthur (21 ans) et Thomas (18 ans) sont tués.

Avant de disparaître dans la nature, Xavier Dupont de Ligonnès vide la maison familiale et prend le soin de rédiger une longue lettre à ses proches, dans laquelle il explique son départ dans le plus grand secret pour témoigner dans une affaire de stupéfiant Outre-Atlantique, et donner aussi les dernières consignes avant de rendre les clefs à l’agence. L'une d'elles est de ne pas débarrasser les pots de peinture et les planches sous la terrasse puisqu’ils y étaient avant leur arrivée.

Dernière trace de "XDDL" le 15 avril 2011

Le 10 avril, l'homme quitte Nantes et rejoint Roquebrune-sur-Argens en voiture. Il prend du bon temps sur la route, notamment dans une luxueuse auberge du Pontet, où il dînera et dormira seul, avant de disparaître sans laisser de trace. Un sans-faute et une détermination qui plaident pour l'hypothèse de la cavale surtout avec plus d’une semaine d’avance sur les enquêteurs. D’ailleurs, c’est l’intime conviction de sa mère qui a assuré mardi soir sur notre antenne que son fils allait réapparaître un jour.

L'enquête s’arrête au 15 avril 2011, jour où le père de famille a quitté le Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens avec sur le dos un sac dont la forme laisse à penser qu’il peut contenir le fusil hérité de son père et dans l’une de ses mains un roman policier de Bernard Minier.

Depuis, plus rien, malgré 1.200 signalements en l’espace de dix ans dont une centaine depuis l’été dernier et l’enquête du magazine Society. Le suspect aurait été vu dans tous les coins de France, également en Italie, en Turquie, en Amérique et dernièrement en Thaïlande.