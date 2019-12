publié le 07/12/2019 à 22:00

Juste après l'énoncé de sa condamnation, soit 30 ans de prison pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et la mort d'Elodie Kulik, Willy Bardon a tenté ce vendredi 6 décembre de mettre fin à ses jours en avalant un cachet de pesticide appelé le Temik. Il est actuellement "en phase progressive de sortie du coma", mais toujours dans un état critique au service de réanimation.



Son avocat, Maître Daquo, a réagi au micro de RTL à cette tentative de suicide : "Vous savez, chacun peut l'interpréter de la façon qu'il veut. Il y a ceux qui vont dire que c'est le geste d'un coupable, il y a ceux qui vont vous dire que c'est le geste d'un innocent". L'avocat apporte a donné son interprétation de ce geste désespéré. "Le sentiment qui est le mien, c'est que Monsieur Bardon n'a pas supporté cette condamnation parce qu'il la trouve profondément injuste et n'a pas supporté la perspective de retourner en prison où il a vécu des instants particulièrement durs", a estimé son conseil.

Pour Maître Daquo, la préméditation est à retenir puisqu'"il semblerait qu'il en ait parlé à ses proches". Le Temik a vite fait effet puisqu'"il est très rapidement tombé dans une forme d'apathie". "D'ailleurs, on a dû le porter pour le faire descendre et il était sous une forme de somnolence, je sais pas comment appeler ça mais on n'a pas pu communiquer à part l'appeler et essayer de le stimuler, c'est tout", détaille l'avocat de Willy Bardon.

Un geste prémédité

Un geste qui demeure donc inexpliqué pour le moment. Maître Daquo se focalise pour l'instant sur la convalescence de Willy Bardon, repoussant à plus tard la discussion afin de faire "le point avec lui sur les intentions qui sont les siennes" même s'il n'imagine pas "autre chose qu'un appel et de retourner au combat".