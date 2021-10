Violences conjugales : "Depuis ma plainte, ma famille me tourne le dos"

Après un burn out, Corinne s'est reconvertie au sein de l'Education Nationale

Guillaume est enseignant. Depuis plusieurs années il songe à changer de travail. Après avoir passé des bilans de compétences et avoir passé des entretiens, il a essuyé plusieurs refus. Au fur et à mesure, les années passent et les portes tardent à s'ouvrir. Guillaume redoute que cette situation se pérennise car il ne se voit absolument finir sa carrière dans l'enseignement.

Après 37 années de mariage, les 7 dernières années ont été un enfer pour Marie. Son mari est devenu violent physiquement. Après avoir trouvé la force de divorcer il y a 2 ans, elle se reconstruit. Malheureusement pour elle, ses filles, dans le déni, lui ont tourné le dos. Tout comme sa mère qui n'accepte pas que l'on puisse divorcer dans la famille.

Enseignante pendant 16 ans en primaire, Corinne a fait un burn out il y a quelques années. Elle a profité de cet épisode pour changer de métier, mais toujours au sein de l'enseignement.

Pauline est à la fin de sa carrière. Elle a constaté l'évolution du métier de professeur, mais aussi la difficulté de se reconvertir lorsque l'on est une femme.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

