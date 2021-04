Vine : la star et musicien Adam Perkins est décédé à 24 ans

publié le 16/04/2021 à 12:48

Adam Perkins, musicien révélé par l'application mobile Vine, est décédé à 24 ans le 11 avril dernier. C'est son frère jumeau Patrick Perkins qui a annoncé sa disparition sur Instagram le 13 avril dernier. Il n'a pas précisé les causes du décès.

"Je ne peux vraiment pas mettre de mot pour expliquer ce que cette perte signifie pour moi. On me demande souvent : 'Qu'est-ce que ça fait d'avoir un jumeau ?' et je réponds généralement : 'C'est comment de ne pas voir de jumeau ?'. Être un frère jumeau est la partie centrale de mon identité. C'est tout ce que j'ai connu. Et je lutte pour trouver les meilleurs mots pour expliquer ce que va être ma vie sans lui, sans mon meilleur ami", écrit Patrick Perkins dans son hommage à son frère sur Instagram.

Adam Perkins s'est fait connaître du grand public en 2015 avec une vidéo de 7 secondes sur Vine, intitulé Welcome to Chili’s et dans laquelle il entre dans une salle de bain en slip et parle à son miroir. La vidéo avait été vue plus de 25 millions de fois avant la fermeture de Vine en 2016, comme le précise le média américain Variety. Adam Perkins était alors suivi par plus de 300.000 abonnés et publiait d'autres vidéos avec son frère jumeau.

Outre son succès sur Vine, Adam Perkins était musicien. En 2018, il avait sorti son album Latch Relay dont "une version vinyle en série limitée" sortira bientôt comme l'a précisé son frère jumeau sur Instagram.

> plas teg - latch relay (full album)