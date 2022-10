Vienne : une octogénaire sauvée de la noyade dans sa voiture par des gendarmes de passage

"C'est un coup de pot !" Au son de la voix de Monique, le traumatisme de l'octogénaire ne semble plus d'actualité. Cette habitante de Montmorillon (Vienne) a pourtant eu une sacrée frayeur, lundi 3 octobre. "J'ai allumé le contact de ma voiture et celle-ci est partie droit devant, a effectué 1m50 et arrivée à la rivière, pouf', elle s'est retournée", se remémore la femme de 81 ans, au micro de RTL.

"L'eau est rentrée, naturellement, et il me restait juste une minuscule poche d'air pour respirer", poursuit-elle, un brin rieuse. "Il fallait absolument intervenir, donc mes collègues gendarmes et moi avons sauté à l'eau et je me suis faufilé entre la portière et la voiture, raconte de son côté l'adjudant Sébastien Bassani, qui était sous les ordres de la maréchale-cheffe Gaëlle Denis. Puis, nous avons réussi à sortir cette pauvre dame de l'eau et il était temps !"

Depuis, l'octogénaire a revu ses sauveurs. "Ils étaient très sympathiques, assure-t-elle. On en a même rigolé parce que c'est vrai que c'est un coup de pot." "Cela fait plaisir d'arriver au bon endroit au bon moment et peut changer pas mal de choses, réagit également l'adjudant. C'est une dame âgée qui est pleine de 'peps'. On se reverra, c'est sûr et certain."

Simone ne semble en tout cas pas traumatisée par cet épisode et est très reconnaissante envers les gendarmes. "C'était très sympathique de leur part. Ils n'ont pas hésité à sauter dans l'eau, à se mouiller jusqu'au cou pour arriver à me sortir. C'est très gentil."

