et Hugo Amelin

publié le 07/08/2019 à 05:21

Les pompiers d'Aix-en-Provence ont été appelés mardi 6 août pour porter secours à une personne qui menaçait de se défenestrer dans la cité Corsy. Une personne qui s’avérait être en fait un petit garçon de quatre ans.

Les pompiers, lorsqu'ils sont arrivés, sur les lieux ont eu la surprise de voir cet enfant âgé de 4 ans perché sur la rambarde de sa fenêtre au quatrième étage. Ce sont les habitants de cette cité populaire d'Aix-en-Provence qui ont appelé les secours. Un bataillon d'une dizaine d'hommes s'est rapidement déployé.

Certains commencent à négocier avec le garçon, les autres entrent dans le bâtiment mais arrivés en haut la porte leur résiste : il s'agit d'une porte blindée. Les parents sont absents, le garçon est seul et refuse catégoriquement de rentrer dans l'appartement. On est têtu quand on a quatre ans. Grande échelle, coussin pneumatique de sauvetage... Rien n'y fait.

C'est finalement un pompier qui parvient à récupérer l'enfant, après de longues minutes, en entrant dans l'appartement par une fenêtre adjacente. Le communiqué des pompiers concluent avec ironie que l'opération s'est terminée sous les applaudissements des habitants du quartier, où comble du destin les mêmes secouristes sont parfois accueillis par des insultes voire des jets de pierres.

