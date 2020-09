VIDÉO - Une mine de plus de 900 kilos neutralisée dans la rade de Brest

publié le 16/09/2020 à 17:53

970 kilogrammes. C'est le poids de la mine qui a été neutralisée à Brest ce mardi 15 septembre. Découverte à la fin du mois d'août, dans le port de commerce, cette mine marine allemande datant de la Seconde Guerre mondiale représentait une menace importante pour les habitants et les bâtiments des quartiers avoisinants.

Après plusieurs semaines de préparation, les démineurs de la sécurité civile de Guipavas, dans le Finistère, et les plongeurs-démineurs de la Marine nationale étaient prêts pour le pétardage. Comme le rapporte Ouest France, une zone de sécurité d'un rayon de 360 mètres avait été prévue à cet effet et la circulation, dans le secteur, était interdite.



Du fait de ses 800 kilogrammes d'explosifs, la mine a dû être déplacée et contre-minée en mer. C'est ce qu'expliquait Pierre-Nicolas Douay, chef de centre du déminage, à France 3 :"Du fait de son calibre important, on ne peut pas traiter cette mine sur son lieu de découverte ni la ramener à terre.On doit la déplacer pour qu'elle soit contre-minée par la Marine".



Et c'est bien ce qui a été fait, mardi, à 18h15. L'explosion a provoqué un tremblement de terre de magnitude 2.8 et des gerbes d'eau hautes de plusieurs dizaines de mètres. En centre-ville, les Brestois n'ont rien ressenti, mais sur la rive-droite la secousse n'est pas passée inaperçue. "Je viens de la sentir à Recouvrance, ça tremble chez moi" témoignait ainsi un internaute sur Twitter. Sur le réseau social, bon nombre sont les internautes qui ont souligné le côté exceptionnel de la scène.

je l ai ressentis a Recouvrance a 18h15 ca a tremble chez moi — David.29 (@daviddemouy) September 15, 2020

L’explosion à Brest aujourd’hui, impressionnant



➡️ 18 h 15... Boum ! La mine est neutralisée https://t.co/4vlv4Zq0bU pic.twitter.com/BCpHSGANfq — Pierre Guillaume Creignou (@pgcreignou) September 15, 2020

Très probablement : les images de la mine de 970 kg neutralisée en pleine mer du côté du port de commerce à Brest (vidéo : @PtitBigorneau) #Brest #bombe #deminage #Finistere #Bretagne pic.twitter.com/imY0KTvlPh — Nicolas Arzur (@NicolasArzur) September 15, 2020