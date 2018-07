publié le 24/02/2018 à 20:00

Le meurtre de la petite Maëlys a ému tout un pays. Un rappeur marseillais a écrit une chanson et l'a publiée sur Facebook en hommage à la fillette, dont Nordahl Lelandais a avoué le meurtre le 14 février. Mone Lakame a publié sa chanson sur son profil deux jours plus tard. Intitulée Maëlys Song, elle est écrite à la première personne et son auteur se met à la place des parents de la fillette.



"Je n'ai pas pu te dire au revoir, mais comment savoir que ce soir-là, c'était ton dernier regard que tu m'adressais tendrement, toi mon enfant", commence Mone Lakame. "J'ai mal, Maëlys. Je n'ai pas pu te protéger, c'est ce qui me rend le plus triste", continue-t-il dans le refrain. Le rappeur a posté un court message pour accompagner sa vidéo, dans lequel il explique ne pas savoir chanter mais que son texte "vient du plus profond de (son) âme, car ce qui lui est arrivé peut arriver à chacun de nous".

Interrogé par 20 Minutes, Mone Lakame explique avoir écrit cette chanson sous le coup de l'émotion : "Je suis papa d'un petit garçon et j'ai eu l'impression qu'à travers Maëlys, on kidnappait mon fils (...) Ça m'est venu comme ça, sans y avoir trop réfléchi". "J'ai écrit comme si c'était ma fille, comme un cri du cœur", ajoute-t-il. La vidéo a été visionnée plus de 700.000 fois et partagée par plus de 22.000 personnes.