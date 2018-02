Affaire Maëlys : "Ce n'est pas possible", dit le frère de Nordahl Lelandais

publié le 19/02/2018 à 00:57

Les proches de Nordahl Lelandais ont toujours du mal à croire à sa culpabilité. Sven, son frère aîné, s'est exprimé pour la première fois dimanche 18 février devant les caméras de l'émission Sept à Huit sur TF1. Nordahl Lelandais a expliqué le 14 février avoir tué "accidentellement" la petite Maëlys, alors que les forces de l'ordre avaient trouvé une trace de sang de la fillette sur le tapis du coffre de son véhicule.



Jusqu'à ce basculement du 14 février, Nordahl Lelandais s'était acharné à nier les faits, même à ses proches. Aujourd'hui saisonnier dans un restaurant en altitude, Sven a eu connaissance des aveux de son frère par les médias. "Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'au mois d'avril, je compte aller le voir pour lui demander exactement ce qu'il s'est passé, point par point, et avoir la vérité vraie. Jamais je ne me serai douté de ce qu'il en est", explique-t-il.

"Je lui ai parlé deux fois avant de venir en saison, c'était en novembre et je n'ai pas pu déceler quoi que ce soit. Il était fermé, très fermé", conclut le frère de Nordahl Lelandais. En plus d'être le principal suspect dans le meurtre de la petite Maëlys, Nordahl Lelandais est également mis en examen pour l'assassinat d'Arthur Noyer, un caporal de 23 ans dont le crâne a été découvert en Savoie en septembre dernier.