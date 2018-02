Affaire Maëlys On imagine le monstre qu'il doit être, dit un ami de Nordahl Lelandais

et Laure-Hélène de Vriendt

publié le 19/02/2018 à 06:22

Quelques jours après les aveux de Nordahl Lelandais, ses proches commencent à réagir. L'ancien militaire a reconnu mercredi 14 février avoir tué "accidentellement" la petite Maëlys, disparue en août dernier lors d'un mariage au Pont-de-Beauvoisin (Isère). Un ami de Nordahl Lelandais s'est confié au micro de RTL.



"Je suis en colère, je suis dégoûté par rapport à la petite, explique-t-il. Il a pris quelqu'un de fragile, de petit. On imagine le monstre qu'il doit être". Son ancien ami va plus loin, affirmant qu'il ne croit pas à ses explications. "Il aurait tué la petite par accident, dans un moment de panique ? Il a quand même pensé à éteindre son portable, c'est qu'il est prévoyant, donc il est organisé, donc il sait ce qu'il fait".

Pour cet ami, le meurtre de Maëlys n'est pas le premier crime commis par Nordahl Lelandais. "À mon avis, il n'en est pas à son premier coup d'essai. Il faut gratter maintenant, il faut aller voir, au moins pour les familles des personnes disparues". Très en colère, son ami explique qu'ils ont l'impression "d'avoir été abusé, d'avoir été naïf et d'avoir été bête".

L'hospitalisation de Nordahl Lelandais ces dernier jours, ne le convainc pas non plus : "Il s'est fait hospitaliser parce qu'ils ont trouvé du sang dans la voiture mais, depuis six mois, il n'est pas à l'hôpital. S'il culpabilise, des crises d'angoisse il aurait dû en faire avant". "C'est de la comédie", conclut-il.